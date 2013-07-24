更新版 1-中国外汇：外管局推服务贸易外汇管理改革，促贸易投资便利化

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路透北京7月24日 - 中国监管层对服务贸易简化外汇管理流程。国家外汇管理局宣布，决定自9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革，包括取消服务贸易购付汇核准、小额交易无需审单等措施，以进一步推进贸易投资便利化。

外管局网站刊登新闻稿称，服务贸易小额收付汇业务可在金融机构直接办理，金融机构对单笔等值5万美元以下的服务贸易收付汇业务原则上可不审核交易单证。

同时，服务贸易购付汇业务可在金融机构直接办理，外汇管理部门强化对金融机构的尽职要求，推动金融机构完善相关内控制度与业务操作流程，并监督、检查其执行情况。

外管局在答记者问新闻稿中表示，本次改革体现了国家的总体要求和外汇管理理念方式的转变，通过取消行政许可、简化单证审核等措施大力推进便利化，同时由“重流出、轻流入”的管理方式转变为“流入、流出并重”的均衡管理。

“总的来说还是一个贸易项下外管局对审批流程做出简化。”上海一股份行交易员说，“是对企业的便利化，同时更多由金融机构来监管业务，也更多体现金融机构服务实体经济这一点。”

外管局并称，对于仍需审核单证的业务，简化相应审单要求，包括对现行的数十类单证审核规定进行简化与合并；取消对绝大部分主管部门核准、备案文件的审核要求；取消对外付汇税务证明等。

同时，要放宽境内机构服务贸易外汇收入境外存放的条件，允许企业集团将服务贸易外汇收入集中境外存放，并加强对服务贸易外汇资金流入、流出的双向监测。

上述交易员认为，此举对于国际收支没有直接影响，但有利于促进贸易交流、降低企业成本。此外，服务贸易企业的收入获准存放境外，后期结汇量可能会减少，因为此前不允许存放境外时，企业习惯于将外汇收入结汇后放在境内帐户上。