俄罗斯农业：俄罗斯2013年小麦产量或低于预期--业界人士

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透莫斯科7月24日 - 粮商联盟(Grain Producers Union)总负责人Pavel Skurikhin周三表示，俄罗斯2013年小麦作物产量可能低于官方预估，因部分地区气候干旱以及其他地区春季降临时间较晚。
Skurikhin称，今年俄罗斯小麦收获量预计将在4,500-4,800万吨，高于上年的3,800万吨。
Skurikhin说，今年谷物作物产量料在7,500-8,000万吨，低于官方预估的9,500万吨，其中有可能出口1,500-1,570万吨。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。