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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 16:57 BJT

俄罗斯农业：俄罗斯2013年小麦产量或低于预期--业界人士

路透莫斯科7月24日 - 粮商联盟(Grain Producers Union)总负责人Pavel Skurikhin周三表示，俄罗斯2013年小麦作物产量可能低于官方预估，因部分地区气候干旱以及其他地区春季降临时间较晚。

Skurikhin称，今年俄罗斯小麦收获量预计将在4,500-4,800万吨，高于上年的3,800万吨。

Skurikhin说，今年谷物作物产量料在7,500-8,000万吨，低于官方预估的9,500万吨，其中有可能出口1,500-1,570万吨。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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