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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 17:04 BJT

《汇市简讯》澳元下滑，遭市场对中国经济成长放缓的忧虑打压

路透7月24日 -

0829GMT

* 澳元兑美元遭关于中国“出现危机迹象”的传闻打压

* 彭博报导，前人行顾问也称中国“并没有出现危机”

* 澳洲消费者物价指数(CPI)公布后投机客做多澳元，突破停止位难度不高

* 曾认为在0.9300之上会触发停止单的多头，发现停止单已经撤掉

* 在21日移动均线切入位0.9181美元和200小时移动均线切入位0.9187美元下方有更多停止单

* 中长线投资者称，中国和欧元区采购经理人指数(PMI)表现分化，随后出现欧元兑美元大买家(完)

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