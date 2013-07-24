中国债市：利率互换窄幅波动，短期内资金面仍是关注焦点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海7月24日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三窄幅震荡。交易员表示，虽然资金利率并未明显走高，一定程度上致利率互换升势暂缓，陷入震荡，但是流动性偏紧的局面并发生根本性改观，未来互换短端继续上行的可能性并不能排除。
他们指出，前期资金紧张带动互换短端上行，但是长端上行幅度相对较小，致整个互换曲线趋平坦化。如果资金利率持续高位，短期市场谨慎态度难改，资金情况仍是关注焦点。
“今天变化不是很大，今天pay(买盘)的力量比较弱，波动的中枢没有太大变化。”上海一银行交易员称，还是要密切资金面状况，因为现在资金还是比较紧张，但是利率却被压着起不来。
中国银行间市场周三主要回购利率 多维持涨势，资金面依旧偏紧，其中21天和一个月期等品种上行较多，不过1天至14天期的中短端品种升幅仍受限，因受稳定的开盘价牵引。
上海另一银行交易员表示，当前宏观经济基本面是不支持资金利率长时间维持高位的，但是尚未看到改观迹象，市场方向性仍不明朗，“没办法啊，PMI数据又低，可是新债发行利率又高，市场真是左右为难，而且最关键的是大家对央行都吃不透”。
中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 4.1238/4.2238 4.0825/4.1688 4.0800/4.1650 4.1175/4.2075 4.1230/4.3790
周二 4.1000/4.2000 4.0725/4.1663 4.0825/4.1775 4.1300/4.2250 4.1290/4.3950
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变化 +0.0238/+0.0238 +0.0100/+0.0025 -0.0025/-0.0125 -0.0125/-0.0175 -0.0060/-0.0160
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。