离岸人民币：6月支付排名连升两位，跻身前10货币在望--SWIFT

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月24日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，人民币在国际的使用意愿持续增加，上个月的支付排名连升两位，跻身全球十大支付货币在望。
SWIFT公布，6月人民币市场占有率为0.87%，再创新高，在全球支付货币中的排名升至11，超越了泰铢及挪威克朗。人民币上个月支付金额减少1.3%，减幅小于全球货币的4.5%。
SWIFT亚太区市场及策略部主管Patrick de Courcy表示：“人民币的使用率较其他外币为高...根据过去两年的追踪数据显示，人民币的占有率增幅超过三倍，而其他亚洲货币则维持稳定占有率。”
继中国人民币银行周小川上月宣布稳步推进资本项下开放后，央行本月也出台一连串简化跨境贸易业务流程措施，预料将进一步提高人民币使用意愿。
根据SWIFT资料，6月全球支付货币前五名分别为：欧元、美元、英镑、日圆以及加元。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。