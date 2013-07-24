离岸人民币：6月支付排名连升两位，跻身前10货币在望--SWIFT

路透香港7月24日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，人民币在国际的使用意愿持续增加，上个月的支付排名连升两位，跻身全球十大支付货币在望。

SWIFT公布，6月人民币市场占有率为0.87%，再创新高，在全球支付货币中的排名升至11，超越了泰铢及挪威克朗。人民币上个月支付金额减少1.3%，减幅小于全球货币的4.5%。

SWIFT亚太区市场及策略部主管Patrick de Courcy表示：“人民币的使用率较其他外币为高...根据过去两年的追踪数据显示，人民币的占有率增幅超过三倍，而其他亚洲货币则维持稳定占有率。”

继中国人民币银行周小川上月宣布稳步推进资本项下开放后，央行本月也出台一连串简化跨境贸易业务流程措施，预料将进一步提高人民币使用意愿。