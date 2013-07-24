台湾汇市：台币兑美元结束连三升微幅收低，央行稳定汇价基调不变

* 股利汇出及外资汇入力道相当 * 央行仍偏好台币汇价稳中略微偏弱 * 明日区间料落在29.870-29.970 路透台北7月24日 - 台币兑美元 周三微幅收低2.2分，结束此前连续三天走高 。汇丰中国制造业PMI初值初疲弱的数据，以及市场对企业现金股利汇出的预期，令台币汇 价在平稳中微幅偏弱。交易员预料明日台币仍在区间内游走，暂估29.870-29.970。 汇银人士指出，企业股利汇出造成行情变动的可能性已降低，因数日来外资的股利汇出 买盘均只见小量。另外，央行对进/出口商进出时点安排得宜，有效调控市场供需平衡，整 体交易量也十分低迷，难以带出一波像样行情。 “不用期待股利汇出了，我不觉得(台币)会大贬。”一位外资银行交易员称。 另一本地汇银人士则表示，时序接近月底，出口商有一些卖汇需求渐渐浮现，如果本周 股利汇出的美元买盘顺利消化，下周台币或有机会略升，但考量央行维稳台币态度，升幅亦 不会太大。 台北外汇中心的台币兑美元终场收低2.2分报29.942。若不计央行开盘及尾盘作价，台 币今日实质成交区间主要在29.870-29.925，上日则在29.860-29.910。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超35.02亿台币，连续三个交易日 买超。 海外无本金交割远期外汇(NDF)方面，今日尾盘指标一个月期美元/台币换汇点于平盘附 近徘徊，报价 则落在29.925/29.945左右，上日收在29.890。 交易员称今日见部分寿险业者于远汇市场卖汇，但量能暂时不大，将持续观察寿险业后 续动作。 新兴亚洲货币方面，印度卢比和韩元周三大幅上涨，其它新兴亚洲货币则大多回落，因 市场愈发担心中国经济放缓，印尼卢比跌至四年低点。 中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而 就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。 本周全球重要的经济事件有：周四纽西兰(新西兰)央行宣布利率决议；周五路透/密西 根大学消费者信心指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公司 29.942 29.920 29.850-29.942 29.920 5.73 6.25 元太外汇经纪公司 29.935 29.920 29.873-29.935 29.920 2.98 2.73 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.100/-0.070 -0.110/-0.080 (完)