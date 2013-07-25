《中国金融焦点》贷款利率松绑加剧企业融资“国进民退”

* 国企和地方融资平台成改革最大受益者

* 增强其债务可持续性，保证经济稳增长

* 企业融资“国进民退”现象凸显

* 部分影子银行融资需求将转回为表内贷款

作者 谢衡

路透北京7月25日 - 中国央行日前全面放开金融机构贷款利率管制，旨在降低企业融资成本。不过此次利率市场化改革的最大受益者，恐怕还是那些议价能力较高的大型国有企业和地方政府融资平台。在增强此类政府信用主体债务可持续性的同时，也令企业融资“国进民退”现象更为凸显。

分析人士认为，国有企业仍将是经济稳增长的中流砥柱，降低其债务成本，或许也是管理层在发展中解决问题的手段之一；与此同时，放开农信社贷款利率上限，则有利于提高小微企业得到正常贷款的可能，并将部分影子银行融资需求转回为表内贷款，减轻监管压力。

“从中期来看，在资金的供求关系发生变化和存款利率上限不放开的前提下，贷款利率的下限开放会对整个资金市场的资源配置产生影响，包括利益输送、企业融资国进民退等。”普益财富研究员范杰说。

中国央行此前宣布进一步推进利率市场化改革，自7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平，并对农村信用社贷款利率不再设立上限；但存款利率上限并未同步放开。

联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为(学+反文旁)表示，经测算，当新规实行后或将有10%左右的贷款规模落至此前的0.7倍下限之下，考虑到这种拿到廉价资金的都是大国企，这条规定增加了一定的寻租弹性。

“不可否认的是，目前整个贷款利率的结构还是银行更愿意贷给大国企和大央企。但很多大国企、大央企已经失去了成长性，其实就是凭借着特殊关系，才得到廉价的资金，这本身就是一种寻租。单边只是打开贷款利率下限后，这些国企、央企的资金成本就有可能进一步的下降。”他说。

而一家大型国有商业银行的部门副主管则表示，现在大多数央企的贷款利率也不过是9折左右，此次放开贷款利率下限，并不会令更多大央企或国企得到价格更低的贷款，“利率再下浮就要层层报批，银行还是有严格的决策程序的。”

分析人士就表示，目前中国正处在结构调整的关键时期，为避免利率不完全市场化的负面效果显现，致使整个经济结构调整出现停滞，必须及时跟进配套措施，如加大落后产能的淘汰力度，保证资金使用效率。

“利率市场化也不是包治百病的良药，应该只是系列政策中的一部分。”中信证券银行业分析师王一峰说。

央行此前曾表示，将认真贯彻落实国务院关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的决策部署，按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策。工信部周三则强调，要加快关停列入2013年公告名单的钢铁、电解铝、水泥等19个行业落后产能。

**增加债务可持续性**

一个不能否认的事实是，中资银行自2009年以来发放的天量贷款中的绝大部分，进入了国企和地方政府融资平台，大大提升了国企和地方政府的真实负债水平。而中国经济复苏乏力，这些国企和地方融资平台的债务偿还问题日益突出。贷款利率下限的放开，或有助于国企和地方融资平台提高债务可持续能力。

“不管是企业还是地方融资平台，都面临这个问题，就是利率高而ROE(股东权益报酬率)水平又低，债务可持续性就低，就容易发生债务风险。”王一峰说。

目前，国企在中国经济发展中仍无可争辩地占据着绝对主导地位。如果国企的债务危机大面积引爆，无疑会导致大量国企员工下岗失业，收入锐减。而保障降低，又会导致居民消费需求不足，从而在很大程度上抵消积极财政政策的作用和效果。

如2008年全球金融危机来袭，大部分国企承诺并做到了“企业不裁员，员工基本收入有保障”，亦切实为政府制定的“保民生”目标承担了成本。

作为制造业大国，中国的制造业状况在本轮经济调整的过程中仍未有改善。汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

王一峰表示，问题已经摆在这儿了，必须增强这些高杠杆企业和地方融资平台的债务可持续性，通过发展来解决问题。“否则就会有阵痛，这些阵痛是不是本届政府所能承受的？目前看，还是要守住下限，不可能通过休克式的治疗来解决。”

中国国务院总理李克强最新表态称，“下限”就是稳增长、保就业，“上限”就是防范通货膨胀。中国经济已步入新的发展阶段，必须更加注重依靠转型升级。统筹考虑稳增长、调结构、促改革，给市场以稳定预期。中国年初制定的今年目标是国内生产总值增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右。

“值得注意的是，大央企的(贷款)展期在增加。”另一家国有大行的接近管理层人士表示。

普益财富研究员叶林峰并认为，被非金融国有大型企业或非金融上市公司控股的银行，当贷款利率下限取消后，内部贷款的利率可能更低，不排除这其中部分银行以低于存款利率的价格向关联企业提供贷款。

“地方性融资平台偿债压力大、存在流动性风险已经是不争的事实，地方政府有动力要求受其影响的商业银行，特别是区域性商业银行、农村信用社为其提供廉价的平台贷款以应付债务的兑付。”叶林峰称。

**或挤压部分表外融资**

在央行此次公布的进一步推进利率市场化改革的措施中，还包括对农村信用社贷款利率不再设立上限。分析人士认为，或有部分表外融资需求因此可转为直接从农信社获取贷款，进而降低监管层对表外业务的监管压力。

“小微企业很难从银行直接贷款，往往通过各种渠道成本很高的方式，从表外融资。而把农信社这一块放开以后呢，可以直接去找农信社贷。这里面有一个可得性，就是有一部分中小企业可能通过农信社把这个钱贷到了。”杨为(学+反文旁)说。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，从全球来看，大部分地区“三农”和小微贷利率都超过了当地政策基准利率的四倍上限。如果贷款利率上浮幅度不够，会使得金融机构缺乏对其信贷投放的积极性，反过来造成金融支持实体经济的力度不足。此次取消贷款利率上限，有利于提高“三农”和小微企业信贷的可及性。

不过杨为(学+反文旁)认为，监管层出台这个措施并不是为了扶植小微企业，而是为了管理整体的风险，“小微企业从农信社拿贷款融资成本并不一定比以前绕道影子银行成本低，只是更为直接。现在表外融资是难控制的，这样有可能把部分表外的需求拉入表内，就好监管了。”

评级机构标准普尔在最新报告中表示，过去一年左右的时间内中国利率市场化加速，这可能与银行表外资产及非银行融资的快速膨胀有关。提供理财产品的所谓“影子银行”，受央行此次利率市场化改革的冲击将会最大。

杨为(学+反文旁)预计，农信社贷款利率放开对表外融资的挤压，或使今年的新增信贷提升8,000亿左右，存量增速提高1.3%，间接融资比例提升3.9%，对社会融资总额影响不大。