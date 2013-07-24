欧洲汇市：英镑兑美元持坚于一个月高位附近，市场看好英国经济前景

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
英镑兑美元 持平于1.5365美元，接近周二高点1.5393美元，后者亦是6月26日以来最高，且扮演短期阻力位。据称支撑位在50日均线1.5292美元处。
FXPRO的首席分析师Simon Smith称，“我们当前预计会有不错的英国GDP数据，成长0.6%......这在当前帮助英镑。”
预计周四公布的数据将显示，英国经济第二季较上季成长0.6%，这将是第一季数值0.3%的两倍。
交易商称，英镑亦追随欧元涨势。欧元区采购经理人指数(PMI)数据显示，民间部门意外恢复成长，欧元随之上涨。
欧元兑英镑 上涨0.2%，报0.8618英镑，兑美元上涨0.2%至1.3242美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/田建华; 审校 王兴亚/艾茂林)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。