欧洲汇市：英镑兑美元持坚于一个月高位附近，市场看好英国经济前景

英镑兑美元 持平于1.5365美元，接近周二高点1.5393美元，后者亦是6月26日以来最高，且扮演短期阻力位。据称支撑位在50日均线1.5292美元处。

FXPRO的首席分析师Simon Smith称，“我们当前预计会有不错的英国GDP数据，成长0.6%......这在当前帮助英镑。”

预计周四公布的数据将显示，英国经济第二季较上季成长0.6%，这将是第一季数值0.3%的两倍。

交易商称，英镑亦追随欧元涨势。欧元区采购经理人指数(PMI)数据显示，民间部门意外恢复成长，欧元随之上涨。

欧元兑英镑 上涨0.2%，报0.8618英镑，兑美元上涨0.2%至1.3242美元。(完)

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