中国政经：不失时机深化重要领域改革，攻克体制痼疾--习近平

路透北京7月24日 - 中国国家主席习近平近日表示，必须以更大的政治勇气和智慧，不失时机深化重要领域改革，攻克体制机制上的顽瘴痼疾，突破利益固化的藩篱，进一步解放和发展社会生产力，激发和凝聚社会创造力。

新华社周三援引他主持召开部分省市负责人座谈会上的讲话称，中国的改革已进入攻坚期和深水区，需要解决的问题十分繁重。“研究、思考、确定全面深化改革的思路和重大举措，刻舟求剑不行，闭门造车不行，异想天开更不行，必须进行全面深入的调查研究。”

习近平并从六个方面提出了全面深化改革需要深入调查研究的重大问题，包括：进一步形成全国统一的市场体系，形成公平竞争的发展环境。要把更好发挥市场在资源配置中的基础性作用作为下一步深化改革的重要取向，加快形成统一开放、竞争有序的市场体系，着力清除市场壁垒，提高资源配置效率。

同时，进一步增强经济发展活力，为实现经济持续健康发展提供不竭动力。要坚持和完善基本经济制度，增强公有制经济特别是国有经济发展活力，鼓励、支持、引导非公有制经济发展，完善财税体系，发展更高水平的开放型经济体系，不断增强经济发展微观基础的活力。

他并强调，要进一步提高宏观调控水平，提高政府效率和效能；进一步增强社会发展活力，促进社会和谐稳定；进一步实现社会公平正义；进一步提高党的领导水平和执政能力，加强惩治和预防腐败体系建设等。

习近平稍早在湖北调研时表示，应对当前中国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革。要始终把改革创新精神贯彻到治国理政各个环节，推动经济持续健康发展。