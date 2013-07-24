路透基点：东营鲁方金属材料1亿美元贷款案启动--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，法国巴黎银行(中国)今日启动东营鲁方金属材料有限公司的1亿美元三年期贷款案。
本项贷款由应收账款作抵押，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码390个基点。
银行受邀参与以下三个层次的贷款：
承贷3,000万美元或以上者，获得60个基点的最高费用，享有牵头行头衔；
承贷2,000-2,900万美元者，获得50个基点的费用，享有主办行头衔；
承贷1,000-1,900万美元者，获得40个基点的费用，享有高级经理行头衔。
回覆期截至8月30日。实地考察定于8月8日进行。
贷款偿还从第七个月开始，分30个月分期偿还。
筹得款项用于满足与托克投资(中国)合同的先期资金需求。后者是欧洲石油交易公司Trafigura Beheer BV的子公司。
借款企业所在地为山东省东营市。(完) (编译 王翔琼; 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。