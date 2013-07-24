路透基点：东营鲁方金属材料1亿美元贷款案启动--RLPC

路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，法国巴黎银行(中国)今日启动东营鲁方金属材料有限公司的1亿美元三年期贷款案。

本项贷款由应收账款作抵押，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码390个基点。

银行受邀参与以下三个层次的贷款：

承贷3,000万美元或以上者，获得60个基点的最高费用，享有牵头行头衔；

承贷2,000-2,900万美元者，获得50个基点的费用，享有主办行头衔；

承贷1,000-1,900万美元者，获得40个基点的费用，享有高级经理行头衔。

回覆期截至8月30日。实地考察定于8月8日进行。

贷款偿还从第七个月开始，分30个月分期偿还。

筹得款项用于满足与托克投资(中国)合同的先期资金需求。后者是欧洲石油交易公司Trafigura Beheer BV的子公司。