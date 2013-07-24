路透基点：招商银行金融租赁三年期贷款规模增至1.90亿美元--RLPC

路透香港7月24日 - 路透旗下基点引述消息人士报道称，招商银行金融租赁公司的三年期本地贷款案规模已经从最初的1.5亿美元提高到1.90亿美元。

牵头行与簿记行渣打银行和澳新银行各自承贷4,500万美元和4,000万美元。

马来亚银行承贷3,000万美元，将担任主办行。华南银行、土地银行和兆丰国际商业银行以安排行身份加入，各自承贷1,500万美元。台湾银行和玉山银行分别承贷1,000万美元，也担任安排行。中国信托商业银行和创兴银行分别承贷500万美元，担任高级经理行。

消息人士称，签约工作可能最早于本周举行。

一如早先报道，该笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。

银行业者受邀以三个层级参贷：

核贷3,000万美元以上者，综合收益为235个基点，前端费为40个基点，并取得主办行头衔；核贷1,000-2,900万美元者，综合收益为230个基点，前端费为27个基点，并取得安排行头衔；核贷500-900万美元者，综合收益为227个基点，前端费为19个基点，并取得高级经理行头衔；

这笔贷款平均贷款年限为2.7年，在两年宽限期过后每半年一次共分三次还款，前两次归还借款金额的20%，第三次归还借款金额的60%。

筹得资金将用于营运资本。