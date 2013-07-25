重发-《热点透视》大型制药商的中国梦受挫，但还不至于破碎

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撰稿 Neil Unmack；编译 沈以文

路透伦敦7月24日 - 大型制药商的中国梦受挫，但还不至于破碎。中国快速成长的药品市场原本能扶助药商度过专利过期和西方国家政府削减支出的难关。但葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 涉嫌贿赂的丑闻，可能暗示药厂再次面临价格压力和成长放缓。不过，中国和大型药厂是彼此需要，相互依存的。

外国药厂今年在中国受到很多限制。政府1月再度宣布减价，为两年来第四次；7月宣布调查逾60家外国企业的定价行为。现在这宗贿赂调查可能更进一步压缩外国药厂已经不高的利润率。葛兰素史克是目前为止唯一一家承认违法的药商，已迅速表示将降价让利。在坦言违法后葛兰素史克的股价跌了近两个百分点，由于去年中国业务仅占总营收还不到3%，这是个相当大的打击，不过股价稍后已略有回升。但更值得关切的是，危机如越演越烈，利润率被挤压的程度将更明显。

近几年来，中国市场已成了大型药厂的少数亮点。从2006年到2011年，保健支出增加超过一倍，但2011年占国内生产总值的比重仍然只有很低的5%。专利过期的原厂药在中国市场抵御学名药竞争的能力，远胜过成熟市场。阿斯利康(AstraZeneca) 在成熟市场的营收大减，但第一季中国营收则劲增22%，几乎是其他新兴市场的三倍。葛兰素史克过去两年在中国的营收则分别成长16%和17%。

原本就很复杂的经济和政治环境因为贿赂丑闻而更加难解。虽然中央政府计划增加保健支出，地方政府却因为经济增速放缓、出售土地收入减少而面临控制成本的压力。资金雄厚的国际药厂不能放弃中国，就只能挑捷径来走。