路透基点：工银金融租赁有限公司两年期贷款规模升至2.3亿美元--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，工银金融租赁有限公司两年期境内分期偿还贷款规模从2亿美元提高到2.30亿美元。
根据消息人士，签约于上周举行，贷款已在本周支取。
牵头行兼簿记行华侨银行和苏格兰皇家银行各自承贷8,000万美元和5,000万美元。
澳洲联邦银行(CBA)承贷5,000万美元。马来亚银行北京分行和上海分行合计承贷5,000万美元。
一如早前报道，在高级银团组建阶段承贷5,000万美元的银行获得225个基点综合收益，并获牵头行兼簿记行头衔。银行受邀以两个层次参贷：承贷3,000万美元或以上的银行获得218个基点综合收益和30个基点的费用，并获牵头行头衔；承贷额低于3,000万美元的银行获得215个基点综合收益和25个基点费用，并获主办行头衔。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。
此次无担保贷款的平均年限为1.625年。贷款筹得资金将用作一般经营资本。
工银租赁为中国工商银行的全资子公司，去年12月已从摩根士丹利牵头的银团获得了3亿美元两年期境内有期贷款，利率为较LIBOR加码270个基点。该交易在去年9月首次公布时的利率为LIBOR加码325个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。