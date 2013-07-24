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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 18:01 BJT

路透基点：工银金融租赁有限公司两年期贷款规模升至2.3亿美元--RLPC

路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，工银金融租赁有限公司两年期境内分期偿还贷款规模从2亿美元提高到2.30亿美元。

根据消息人士，签约于上周举行，贷款已在本周支取。

牵头行兼簿记行华侨银行和苏格兰皇家银行各自承贷8,000万美元和5,000万美元。

澳洲联邦银行(CBA)承贷5,000万美元。马来亚银行北京分行和上海分行合计承贷5,000万美元。

一如早前报道，在高级银团组建阶段承贷5,000万美元的银行获得225个基点综合收益，并获牵头行兼簿记行头衔。银行受邀以两个层次参贷：承贷3,000万美元或以上的银行获得218个基点综合收益和30个基点的费用，并获牵头行头衔；承贷额低于3,000万美元的银行获得215个基点综合收益和25个基点费用，并获主办行头衔。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。

此次无担保贷款的平均年限为1.625年。贷款筹得资金将用作一般经营资本。

工银租赁为中国工商银行的全资子公司，去年12月已从摩根士丹利牵头的银团获得了3亿美元两年期境内有期贷款，利率为较LIBOR加码270个基点。该交易在去年9月首次公布时的利率为LIBOR加码325个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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