《全球债市分析》判断公债投资价值应留意政府债务/收入指标

记者 Mike Dolan；编译 蔡美珍/张明钧

路透伦敦7月24日 - 要判断一个国家是否能够负担得起他们的债务，你应该仔细注意政府的收入情况，而不是国家经济产值。

对于投资人要选择经济衰退、政府债务沉重的欧洲国家公债，或是经济快速成长、国家收支情况似乎比较稳健的发展中国家公债，这个判断重点变得愈来愈关键。

过去至少三年期间，要做出选择是很简单的事。

但是经过几个月来新兴市场的震撼洗礼，特别是先前表现强劲的新兴债市，许多原先信奉的准则已经遭到质疑。

诚然，造成最近几个月全球市场剧烈涨跌的因素众多，从美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策思维、美元汇率、中国经济成长疑虑、到土耳其或南非等国家国内政治风险等等皆是。

然而，在这些剧烈走势之中，表面上看似僵化迟滞的西欧经济体，公债表现却明显强人一等，不禁令人怀疑投资人对于全球债券相对价值的看法，以及对于政府债务长期可持续性的判断标准。

在政策决策阶层或学术界，单纯以政府既有债务相对于国内生产总值(GDP)比例，作为评估债务负担程度的基本指标，至少就遭到评等机构标准普尔抨击存在严重缺陷。

标普的主权评等分析师Frank Gill认为，政府债务相对于政府收入的比例，至少是同样重要的衡量指标，就好像银行要批准抵押贷款时，会审查你的持续性每月或年度收入，作为判断借款人有无能力付息还本的基本根据。

“我们所强调的是，债务/GDP比例不是衡量债务可持续性时唯一要注意的数字，大家甚至可能过度聚焦于这个数字了，”Gill向路透指出。“政府是拿课税收入来还偿，不是拿GDP还偿。”

“在课税及获得收入这方面，有些政府就是做得比较差。我们并不是说这就是一个更好的衡量指标，只是说如果想要对债务可持续性做出结论，你应该要注意这一点。”

**租税效率**

Gill根据标普所追踪的129个国家，整理出政府债务/GDP比例最高的前10大名单，然后再与债务/政府收入比例的前10大名单进行比较。浏览图表请点选(link.reuters.com/jac89t)

在债务/GDP比例的前10大名单中，欧元区国家占了一半，而债务/政府收入的前10大名单中，只有爱尔兰及希腊两个是属于欧元区国家。

若不计入爱尔兰的坏帐银行NAMA，则这个排行榜上只剩希腊是欧元区国家。NAMA拥有不同的资产基础来支应负债。

若用政府收入取代GDP作为分母，则意大利、葡萄牙、比利时及冰岛就掉出了前十名名单，而由全球第十大经济体印度、埃及、以及前沿市场(frontier markets)斯里兰卡和巴基斯坦所取代。

Gill指出，“在此名单会让人特别注意到的是印度。以发达国家的标准来看，其债务/GDP之比并没有特别高，相当于GDP的约73%。然而一旦用债务/收入来看，它的债务可持续性看来就大不相同了。”

Gill补充道，“当平均可支配所得偏低时，加税的困难度就会增加,譬如要实施间接税、加值税及消费税等等。”

此一指标的警示水准可以再度利用抵押贷款作为参考，若债务高于3-3.5倍所得，看来就是负债过高。

除了希腊及排除NAMA的爱尔兰，标准普尔估计去年或今年没有其他欧元区国家的债务/收入比超过3倍。

**还款意愿**

虽然影响债信的因素众多，诸如支出的本质、整体利息支出、平均债务年限等等，债务/收入比突显出各个政府机构的一个重要角色，及治理、课税效率及社会对赋税的接受度。

对于许多投资人而言，重新思考债市投资的主要观点包括政治风险及社会动荡程度。

而就其本身而言，这可能与政党政治、选举甚至领导层等问题有很大的区别。举比利时为例，2010年至2011年间总理职位悬空，且未有实质执政政府，但这并不影响其债务融资。

全球最大资产管理公司贝莱德编制一项季度主权债风险指数，当中运用四项主要指标，其一是包括债务、赤字及收入的‘财政空间’指标，其二是经常帐收支及外币债务的‘外部融资’，最后两项是‘金融业稳健程度’以及‘还款意愿’。

过去一季中，意大利、西班牙、爱尔兰、葡萄牙及希腊在前两项指标都有长足进展，贝莱德特别以“欧元悲观论解除”的标题加以突显出来。

反观‘外部融资’指数在各个新兴市场皆见到恶化，而新兴市场中的‘还款意愿’指标也持续呈现偏高的负值；‘还款意愿’中包含了政府的有效性及稳定性、法律规范程度、以及是否对投资人友善等项目。