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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 18:09 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3231     1.3221      +0.08      +0.28     1.3194
 美元/日圆                        100.02      99.40      +0.62     +15.31      86.74
 欧元/日圆                        132.34     131.42      +0.70     +15.62     114.46
 美元/瑞郎                        0.9355     0.9347      +0.09      +2.18     0.9155
 英镑/美元                        1.5340     1.5367      -0.18      -5.61     1.6251
 美元/加元                        1.0286     1.0285      +0.01      +3.68     0.9921
 澳元/美元                        0.9215     0.9296      -0.87     -11.33     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7961     0.7995      -0.43      -3.89     0.8283
 澳元/日圆                        92.170     92.400      -0.25      +2.26     90.130
 新西兰元/日圆                    79.620     79.470      +0.19     -43.46    140.820
 英镑/日圆                        153.45     152.75      +0.46      +8.97     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1569     1.1620      -0.44      -7.74     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 郑茵)
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