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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:38 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月25日

*工商时报：

--美欧制造业景气纷传喜讯。市调机构Markit调查显示，7月欧元区制造业景气在相隔二年之后重回景气扩张轨道，令市场喜出望外，由此也凸显欧元区景气正逐步走出有史以来最长一波的经济衰退。同时，美国制造业扩张动能在7月也持续增强。

--拥有最多海外分行、向为海外业务领头羊的兆丰银，下一步海外拓点目标已瞄准非洲，并以南非与奈及利亚为两大城市为设点优先选项，其中，南非首都约翰尼斯堡更是兆丰银设点非洲第一目标。

-- 寿险资金入长照拟分阶段开放。金管会副主委王俪玲昨日表示，由于社福团体仍有一些意见，因此在引导寿险资金投入长期照护事业上，相关部会已有共识采〞分阶段〞，即初期鼓励寿险资金投资长照〞设备〞，如兴建医院、养护中心、增加病床及医疗器材等，但营运则委外。

*经济日报：

--苹果 供应链传出，苹果可能会分两阶段推出新产品，平价iPhone手机下月率先登场，新增指纹辨识功能的iPhone 5S 9月问世，供应链成员包括鸿海 、大立光 、和硕 、F-臻鼎等业绩可望从8月起增温

--金管会全面严控投资境外基金比重，最近发函要求未透过总代理体系下单的投资型保单、全权委托等境外基金投资额度，全数纳入七成上限控管，逾限者须暂停申购，部分境外基金将面临下架压力。

--立法院下周一(29日)起召开为期两周的临时会，重头戏是两岸服贸协议，昨天马英九总统主持国民党中常会时，再度发言表达力挺的态度；不过，在在野党强烈反弹下，国民党立院党团的底线是：要让服贸协议在临时会期间〞至少〞能出委员会。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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