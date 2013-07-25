《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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*工商时报：
--美欧制造业景气纷传喜讯。市调机构Markit调查显示，7月欧元区制造业景气在相隔二年之后重回景气扩张轨道，令市场喜出望外，由此也凸显欧元区景气正逐步走出有史以来最长一波的经济衰退。同时，美国制造业扩张动能在7月也持续增强。
--拥有最多海外分行、向为海外业务领头羊的兆丰银，下一步海外拓点目标已瞄准非洲，并以南非与奈及利亚为两大城市为设点优先选项，其中，南非首都约翰尼斯堡更是兆丰银设点非洲第一目标。
-- 寿险资金入长照拟分阶段开放。金管会副主委王俪玲昨日表示，由于社福团体仍有一些意见，因此在引导寿险资金投入长期照护事业上，相关部会已有共识采〞分阶段〞，即初期鼓励寿险资金投资长照〞设备〞，如兴建医院、养护中心、增加病床及医疗器材等，但营运则委外。
*经济日报：
--苹果 供应链传出，苹果可能会分两阶段推出新产品，平价iPhone手机下月率先登场，新增指纹辨识功能的iPhone 5S 9月问世，供应链成员包括鸿海 、大立光 、和硕 、F-臻鼎等业绩可望从8月起增温
--金管会全面严控投资境外基金比重，最近发函要求未透过总代理体系下单的投资型保单、全权委托等境外基金投资额度，全数纳入七成上限控管，逾限者须暂停申购，部分境外基金将面临下架压力。
--立法院下周一(29日)起召开为期两周的临时会，重头戏是两岸服贸协议，昨天马英九总统主持国民党中常会时，再度发言表达力挺的态度；不过，在在野党强烈反弹下，国民党立院党团的底线是：要让服贸协议在临时会期间〞至少〞能出委员会。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。