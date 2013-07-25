路透基点：拉法基瑞安水泥有限公司寻求10亿人民币贷款--RLPC

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月24日 - 路透旗下基点引述消息人士报道称，拉法基瑞安水泥有限公司正在为四家中国子公司寻求10亿人民币(1.63亿美元)三年期融资。
法国东方汇理银行担任牵头行。
商谈价格为中国人行基准利率的115%。承贷3亿人民币或以上、2-2.99亿人民币和1-1.99亿人民币的银行，将可分别获得45、28和30个基点的前端费。
根据消息人士，条款将会在两周内最终确定。
回覆日期截至到8月底。正在安排实地考察。
所获资金将用于运营资本。
拉法基瑞安水泥有限公司由法国建筑材料制造商拉法基集团和香港瑞安建业有限公司共同所有。
消息人士表示，上述融资可能附带来自拉法基集团的母公司担保和安慰函。
拉法基瑞安水泥有限公司上次在中国市场融资是在2007年，当时该公司为拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司和其他10家子公司获得18亿元人民币融资。法国巴黎银行、花旗集团和渣打银行当时担任牵头行。贷款分为两部分，分别是3.60亿元的一年期定期贷款和14.4亿元的三年期定期贷款，利率分别为中国人行基准利率的100%和110%。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。