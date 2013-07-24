欧洲金融：欧盟执委会提议削减刷卡支付的收费

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟执委会周三提议对银行收取的刷卡处理费设置上限，这样做有可能降低消费者的成本负担。
这项提案还有可能防止企业的额外收费，譬如航空公司在旅客用某些卡片支付航班费用时额外收费。
执委会称，对额外收费进行限制可以为消费者每年节省7.3亿欧元(9.6494亿美元)，对银行间刷卡处理费全面设限，可为零售商节省60亿欧元。
执委会希望这项新规能够扩大零售商接受卡片的范围，预计可将银行业收取的最高费率限制在借记卡交易金额的0.2%，信用卡交易金额的0.3%水平。目前的费率水平最高可达1.5%。
但零售商认为这项提案还远远不够。
“应该改为收取固定费用，”零售商游说团体EuroCommerce的人士Ruth Milligan表示，“没道理按百分比收费，因为电子系统已经是现成的，处理的成本很低，每笔交易才一分钱。”(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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