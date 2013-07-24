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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 18:35 BJT

更新版-东南亚股市：卢比走软打压印尼股市下跌，其余市场涨跌不一

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                        最新报价     点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                           
 汤森路透东南亚指数                        438.31      -0.98       -0.22       +3.35      424.10
 新加坡                                   3274.76      21.00       +0.65       +3.40     3167.08
 马来西亚                                 1810.00       4.69       +0.26       +7.17     1688.95
 泰国                                     1501.36     -11.95       -0.79       +7.86     1391.93
 印尼                                     4718.10     -49.06       -1.03       +9.30     4316.69
 菲律宾                                   6804.16      60.95       +0.90      +17.06     5812.73
 越南                                      494.18     -10.11       -2.00      +19.45      413.73
 (完)
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