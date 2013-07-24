欧洲个股：RBS因交易申报瑕疵问题遭英国监管当局处以560万英镑罚款

路透伦敦7月24日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)宣布对苏格兰皇家银行(RBS) 处以560万英镑罚款，因RBS在批发金融市场的交易申报有误或申报不全。

FCA周三表示，RBS在2007年11月到2013年2月有4,480万笔交易未充分申报，另外在2007年11月到2012年2月有80.4万笔交易完全未申报。