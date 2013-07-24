路透基点：越秀集团三年期贷款案规模扩大至2.80亿美元--RLPC

富邦银行(香港)有限公司、兆丰国际商业银行和合作金库各自承贷3,000万美元，与台北富邦银行共担牵头行兼簿记行头衔，后者也承贷3,000万美元。

玉山银行、华南银行和台湾土地银行分别承贷1,500万美元，担任安排行。其他两家安排行台中商业银行和万泰银行分别承贷1,000万美元和500万美元。

包括提早优惠费用在内，承诺3,000万美元或以上的银行，获得综合收益260个基点，费用为42.5个基点，取得牵头行兼簿记行头衔。承诺2,000-2,900万美元者，综合收益255个基点，费用为30个基点，取得主办行头衔；承诺1,000-1,900万美元者，综合收益250个基点，费用为17.5个基点，取得安排行头衔。