路透基点：越秀集团三年期贷款案规模扩大至2.80亿美元--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，越秀企业(集团)公司1.5亿美元三年期贷款案规模扩大到2.80亿美元。
富邦银行(香港)有限公司、兆丰国际商业银行和合作金库各自承贷3,000万美元，与台北富邦银行共担牵头行兼簿记行头衔，后者也承贷3,000万美元。
台湾银行、彰化银行、远东国际商业银行和台湾企银分别承贷2,000万美元，任主办行。
玉山银行、华南银行和台湾土地银行分别承贷1,500万美元，担任安排行。其他两家安排行台中商业银行和万泰银行分别承贷1,000万美元和500万美元。
一如此前报导，这笔贷款分三期每半年等额偿还，平均年限为2.5年。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。
提早优惠费用为7.5个基点。
包括提早优惠费用在内，承诺3,000万美元或以上的银行，获得综合收益260个基点，费用为42.5个基点，取得牵头行兼簿记行头衔。承诺2,000-2,900万美元者，综合收益255个基点，费用为30个基点，取得主办行头衔；承诺1,000-1,900万美元者，综合收益250个基点，费用为17.5个基点，取得安排行头衔。
越秀是广州一家主要国有企业。越秀集团旗下有三家公司在香港上市--越秀地产、越秀交通基建、越秀房产信托基金。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。