马来西亚期市：棕榈油期货跌至七个月低位，追随美国大豆跌势

路透吉隆坡7月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至逾七个月最低位，受压于美国大豆市场大幅下挫。

“棕榈油一直从海外市场中寻找指引。由于生长进度报告显示不存在重大威胁，美国豆油期货周三重挫，打压棕榈油走低，”一外资商品经纪商的交易员说。

用于压榨植物油的大豆供应增加，或将转移一部分对棕榈油的需求。

指标10月棕榈油合约 下跌1.5%，收报2,224马币(林吉特)，略高于12月13日以来的日低2,220马币。

总成交量为36,235口，高于3.5万口的日均水平。

交易商称，尽管7月出口落后且主要买家印度及中国经济形势不利，但棕榈油期货受到最后一刻买盘的支撑。

交易商在等待周四出炉的7月1-25日马来西亚棕榈油出口数据，以判断需求力度。(完)

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