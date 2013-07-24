马来西亚期市：棕榈油期货跌至七个月低位，追随美国大豆跌势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透吉隆坡7月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至逾七个月最低位，受压于美国大豆市场大幅下挫。
“棕榈油一直从海外市场中寻找指引。由于生长进度报告显示不存在重大威胁，美国豆油期货周三重挫，打压棕榈油走低，”一外资商品经纪商的交易员说。
用于压榨植物油的大豆供应增加，或将转移一部分对棕榈油的需求。
指标10月棕榈油合约 下跌1.5%，收报2,224马币(林吉特)，略高于12月13日以来的日低2,220马币。
总成交量为36,235口，高于3.5万口的日均水平。
交易商称，尽管7月出口落后且主要买家印度及中国经济形势不利，但棕榈油期货受到最后一刻买盘的支撑。
交易商在等待周四出炉的7月1-25日马来西亚棕榈油出口数据，以判断需求力度。(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。