中国经济：8月1日起暂免征收部分小微企业的增值税和营业税--国务院

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京7月24日 - 中国国务院常务会议周三决定进一步公平税负，暂免征收部分小微企业的增值税和营业税。
国务院总理李克强主持召开会议决定，通过调整支出结构，盘活存量财政资金，缓解财政收支矛盾，按照公平税负原则，从8月1号起，对小微企业中月销售额不超过2万元人民币的增值税小规模纳税人和营业税纳税人暂免征收增值税和营业税，并抓紧研究相关长效机制，这将使符合条件的小微企业享受与个体工商户同样的税收政策。
会议指出，小微企业数量众多，多数为民营企业，对推动经济发展促进市场繁荣，发挥着重要作用。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。