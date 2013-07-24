重温稿-投行观点：料中国明年GDP增长目标定在7%，为可容忍底线--摩根大通

路透香港7月24日 - 投行摩根大通周三称，预期中国明年国内生产总值（GDP）增长目标定在7%，为政策层的可容忍底线，同时有助中国防范地方和企业债务危机爆发。

中国经济增速已连续两个季度回落，市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高，但对李克强总理“经济增长率、就业水平等不滑出下限”中的下限在哪里，各界观点不一。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌在记者会上称，该行认为中国今年的经济增长底线为7.5%，并将设定明年GDP增速底线为7%，因中国仍处于结构性和周期性放缓的阶段。

“据我们了解，中国从近期的调研所得，GDP增速须在7.2%，才能确保实际失业率低于5%。”他说。

中国十二五规划确定的国内生产总值预期年均增长目标7%；而年初确定的今年GDP增幅目标为7.5%。稍早公布的7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

朱海斌并称，中国政策前景不明朗，惟该行认为政府不会推出财政或货币宽松，只会在既定的预算内进行结构性调配，例如向支持的技术创新、中小企、服务业、环保、医疗和社会福利方面倾斜，但缩减政府行政开支。至于货币政策则采取信贷逐渐减缩(credit tapering)。

他指出，中国企业债务已经到达危险水平，相当于GDP的125%，且过去三年增加30个百分点，而地方债务质量也存在极大隐忧，但只要中国经济增速保持在7%，失业率不会大升，也能防范债务危机爆发。（完）