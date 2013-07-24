重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，未受长券标售利率走升影响

* 长券标售利率走高，但短率影响不大

* 短票金额不足，市场苦于无法有效配置资金

* 短率稳于低位

记者 高洁如

路透台北7月24日 - 台湾银行间短率周三大致稳于低位。银行业人士表示，尽管上日财政部标售的20年长券利率走高，但银行间货币市场的资金仍然充裕，短率目前并未见有上升压力。

交易员表示，全体银行的资金仍然相当充裕，拆借很容易，资金过剩的银行还苦恼于无法有效配置资金，短票的利率甚至不排除有下行的压力。至于央行的隔夜冲销、例行冲销的力道也没有太大，稳中调控整体市场的资金情势。

〞你看昨天的长券利率走高，...不过货币市场这里没有什么影响。〞公营银行业人士表示。

台湾央行昨日标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。

今年预计国库第一笔退税也将在7月30日转入银行、31日退回客户。根据去年情况，去年底退税的金额约280亿台币。

7月底即将进入上市柜公司现金股利发放高峰。初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电高达777亿台币的现金股利。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，亦同于上日；一周拆款利率在0.380-0.42%，上日在0.388-0.42%。

**短票量续不足**

短票市场方面，票券商交易员表示，7月底银行既不必太关注财报的数字，也没有央行的理监事会议，以目前资金宽松的情况来看，月底的资金情势应能维持宽裕 。

大型银行交易人士也说，本周以来短票的金额很少，银行通常买不到足够的量以去化资金，票券商认为，原本先前认为短票的利率在0.7%附近已有撑，但目前仍呈现缓步走软的情况，但估计走低的幅度不致于太大。

台湾央行今日共发行690.3亿台币存单，若相较存单到期金额678.5亿，存单发行余额增11.8亿台币。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，上日在0.67-0.69%。

周四存单到期金额为2,610.5亿、周五2,379.75亿台币。紧缩因素则有周四财政部发行102-8期273天国库券，金额350亿台币、周五财政部发行102/8期20年公债，金额120.014亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率则大致持稳。今日有台积电 巨额现金股利发放，不过对RP市场影响轻微。仅见少部分投信基金遭赎回，但因市场资金充沛，很快即完成调度。

证券交易商表示，受5、6月间债市殖利率急弹影响，手中部位都调得差不多了，近期市况虽有些回稳，但交易商仍心存谨慎，没有太积极回补库存，因此手中无多余筹码可供承做RP。

“投信有些被赎，但因券少，马上可以回补。”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。