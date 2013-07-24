国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因印度供应料增加

路透新加坡7月24日 - 亚洲柴油裂解价差周三下滑，行业消息人士称因来自印度的现货供应料将增加，同时需求依然低迷。

根据路透数据，8月柴油裂解价差下降0.06美元，至较迪拜原油每桶升水18.47美元。

印度Essar Oil标售船期8月的现货船货。一位行业消息人士表示，该公司8月将可能标售5-8艘长航程柴油船货供出口。

消息人士称，印度8-9月的柴油出口料将增加，因为雨季开始导致国内需求减少。

一行业消息人士说，台湾中油尚未重启高雄炼厂因火灾关闭的日产能3万桶的渣油脱硫装置。

该装置5月末发生火灾后关闭，何时重启没有确定的时间表。

越南Petrolimex仍在磋商标购交付期在8-12月的柴油和汽油，用于向邻国柬埔寨再出口。

消息人士称，肯尼亚石油进口商自Kencor买进超过20万吨500ppm柴油，交付期为8-9月，并购买逾10万吨船期8月的航煤。(完)

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