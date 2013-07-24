国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因印度供应料增加

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡7月24日 - 亚洲柴油裂解价差周三下滑，行业消息人士称因来自印度的现货供应料将增加，同时需求依然低迷。
根据路透数据，8月柴油裂解价差下降0.06美元，至较迪拜原油每桶升水18.47美元。
印度Essar Oil标售船期8月的现货船货。一位行业消息人士表示，该公司8月将可能标售5-8艘长航程柴油船货供出口。
消息人士称，印度8-9月的柴油出口料将增加，因为雨季开始导致国内需求减少。
一行业消息人士说，台湾中油尚未重启高雄炼厂因火灾关闭的日产能3万桶的渣油脱硫装置。
该装置5月末发生火灾后关闭，何时重启没有确定的时间表。
越南Petrolimex仍在磋商标购交付期在8-12月的柴油和汽油，用于向邻国柬埔寨再出口。
消息人士称，肯尼亚石油进口商自Kencor买进超过20万吨500ppm柴油，交付期为8-9月，并购买逾10万吨船期8月的航煤。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王兴亚；审校 田建华)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。