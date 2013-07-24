重温稿-中国经济：下月起免征部分小微企业税负，研究促贸易便利化--国务院

* 下月起暂免征收部分小微企业增值税和营业税

* 推动贸易便利化，促进进出口稳定

* 铁路投融资体制改革或将提速

路透北京7月24日 - 中国国务院常务会议周三决定进一步公平税负，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，并研究确定促进贸易便利化推动进出口稳定发展的措施，部署改革铁路投融资体制。

由国务院总理李克强主持的会议指出，当前中国经济运行处于合理区间，要立足当前、着眼长远，发挥调结构、促改革对稳增长的积极作用。要在营造公平开放便利的市场环境上多下功夫，在激发市场主体活力上多想办法，在加强薄弱环节建设上加大力度，充分发挥市场机制作用，释放改革红利。

会议决定，从8月1日起，对小微企业中月销售额不超过2万元人民币的增值税小规模纳税人和营业税纳税人暂免征收增值税和营业税，并抓紧研究相关长效机制。

“这将使符合条件的小微企业享受与个体工商户同样的税收政策，为超过600万户小微企业带来实惠，直接关系几千万人的就业和收入，”会议指出。

会议新闻稿并称，中国小微企业数量众多，多数为民营企业，对推动经济发展促进市场繁荣，发挥着重要作用。

**推动贸易便利化**

会议还研究确定了一系列促进贸易便利化的措施。包括制定便利通关办法，整顿进出口环节经营性收费，积极扩大商品进口，增加进口贴息资金规模，鼓励金融机构对有订单、有效益的企业及项目加大支持力度等。

会议指出，要积极扩大商品进口，增加进口贴息资金规模。完善多种贸易方式，促进边境贸易。此外，还要努力促进国际收支基本平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“当前中国经贸环境复杂严峻，进出口增速均明显放缓。要通过制度创新，提高贸易便利化水平，增强企业竞争力，”会议表示。

作为进一步推进贸易投资便利化的举措之一，国家外汇管理局周三宣布，决定自9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革，包括取消服务贸易购付汇核准、小额交易无需审单等措施。

**铁路投融资体制改革或将提速**

国务院常务会议并指出，要按照统筹规划、多元投资、市场运作、政策配套的基本思路，推进铁路投融资体制改革。通过改革全面开放铁路建设市场。

会议指出，多方式多渠道筹集建设资金，以中央财政性资金为引导，吸引社会资本投入，设立铁路发展基金。创新铁路债券发行品种和方式。要向地方和社会资本开放城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路等的所有权和经营权。