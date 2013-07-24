国际油市：亚洲石脑油价格及其裂解价差均小幅升至两日高位

路透新加坡7月24日 - 亚洲石脑油价格及其裂解价差周三均上升不到1%至两日高位，分别报每吨901.50美元和每吨91.73美元，但后者较一月前下降近14%，因库存较高。

马来西亚Lotte Chemical Titan据说已取消购买9月16-20日到货的石脑油的招标，但该消息尚未得到证实。

“亚洲继续接到来自西方的石脑油供应，尽管买家身份不明，”在新加坡的一交易商称，“汽油也呈现下行趋势，石脑油跟随其走势。”

亚洲汽油裂解价差连降第七个交易日，至每桶8.98美元的两个月低位，较7月15日触及的逾四年高位下跌47%，因近期需求大增的势头消退。

肯尼亚石油进口商购买超过46万吨油品，交付期在8-9月，其中近13.6万吨是汽油。

Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)向Oman Trading出售1.8万吨石脑油，装船日期为8月4-12日，离岸价格较中东报价每吨升水37-38美元。

托克向Gunvor出售92号汽油船货，装船日期为8月13-17日，价格每桶116.70美元，并向中石油出售一批类似船货，装船日期相同，价格每桶117.0美元。(完)

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