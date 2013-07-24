美国各类经济指标总览--2013/7/24

美国商务部周三公布，6月新屋销售年率为49.7万户，为2008年5月以来最高，预估为48.4万户，5月修正后为45.9户( 前值为47.6万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.5 (6月) +0.1 (5月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 实质所得(%) -0.1 (6月) -0.1 (5月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +1.8 (第一季终值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季终值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.4 (6月) +0.5 (5月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差450.3 (5月) 逆差401.5 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.3 (6月) 持平 (5月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (6月) 77.7 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.4 (7月13日当周) 35.8 (7月6日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,390 (5月) 盈余1,129 (4月) 领先指标(%) 持平 (6月) +0.2 (5月修正值) 个人所得(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (5月) -0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加196 (5月) 增加109 (4月修正值) 企业库存(%) +0.1 (5月) +0.2 (4月修正值) 建筑支出(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 消费者信心 81.4 (6月) 74.3 (5月修正值) 房屋开工(万户) 83.6 (6月) 92.8 (5月修正值) 建筑许可(万户) 91.1 (6月) 98.5 (5月修正值) 成屋销售(万户) 508 (6月) 514 (5月修正值) 新屋销售(万户) 49.7 (6月) 45.9 (5月修正值) 工厂订单(%) +2.1 (5月) +1.3 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.7 (5月修正值) +3.6 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.2 (6月) 53.7 (5月) 供应管理协会制造业指数 50.9 (6月) 49.0 (5月) 趸售(批发)库存(%) -0.5 (5月) -0.1 (4月修正值) 进口物价(%) -0.2 (6月) -0.7 (5月修正值) 出口物价(%) -0.1 (6月) -0.5 (5月修正值) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)