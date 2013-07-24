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市场报道 | 2013年 7月 24日 星期三 22:12 BJT

美国各类经济指标总览--2013/7/24

美国商务部周三公布，6月新屋销售年率为49.7万户，为2008年5月以来最高，预估为48.4万户，5月修正后为45.9户(
前值为47.6万户)。            
                                       当前值                            前次值  
 失业率(%)                                7.6  (5月)                        7.5  (4月)
 非农业就业岗位(万)                  增加17.5  (5月)                   增加14.9  (4月修正值)
 平均时薪(%)                             持平  (5月)                        0.2  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.5  (6月)                       +0.1  (5月)
 不包括食品和能源CPI(%)                  +0.2  (6月)                       +0.2  (5月)
 实质所得(%)                             -0.1  (6月)                       -0.1  (5月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                  -0.7  (4月)                       -0.6  (3月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                  +0.1  (4月)                       +0.2  (3月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.8  (第一季终值)                +0.4  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                          +1.3  (第一季终值)                +1.0  (第四季终值)
 零售销售(%)                             +0.4  (6月)                       +0.5  (5月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差450.3  (5月)                  逆差401.5  (4月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.3  (第一季)                    +0.4  (第四季修正值)
 工业生产(%)                             +0.3  (6月)                       持平  (5月修正值)
 产能利用率(%)                           77.8  (6月)                       77.7  (5月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    33.4  (7月13日当周)               35.8  (7月6日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                   赤字1,390  (5月)                  盈余1,129  (4月)
 领先指标(%)                             持平  (6月)                       +0.2  (5月修正值)
 个人所得(%)                             +0.5  (5月)                       +0.1  (4月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                +0.1  (5月)                       -0.3  (4月)
                                                                                 
 消费者信贷(亿美元)                   增加196  (5月)                    增加109  (4月修正值)
 企业库存(%)                             +0.1  (5月)                       +0.2  (4月修正值)
 建筑支出(%)                             +0.5  (5月)                       +0.1  (4月修正值)
 消费者信心                              81.4  (6月)                       74.3  (5月修正值)
 房屋开工(万户)                          83.6  (6月)                       92.8  (5月修正值)
 建筑许可(万户)                          91.1  (6月)                       98.5  (5月修正值)
 成屋销售(万户)                           508  (6月)                        514  (5月修正值)
 新屋销售(万户)                          49.7  (6月)                       45.9  (5月修正值)
 工厂订单(%)                             +2.1  (5月)                       +1.3  (4月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +3.7  (5月修正值)                 +3.6  (4月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                52.2  (6月)                       53.7  (5月)
 供应管理协会制造业指数                  50.9  (6月)                       49.0  (5月)
 趸售(批发)库存(%)                       -0.5  (5月)                       -0.1  (4月修正值)
 进口物价(%)                             -0.2  (6月)                       -0.7  (5月修正值)
 出口物价(%)                             -0.1  (6月)                       -0.5  (5月修正值)
 单位劳工成本(%)                         -4.3  (第一季修正值)             +11.8  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                         +0.5  (第一季修正值)              -1.7  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                   赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
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