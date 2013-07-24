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市场报道 | 2013年 7月 24日 星期三 21:34 BJT

美国热股：波音第二季获利胜预期，股价盘初上涨

路透7月24日 - 波音 周三公布第二季获利，优于预期，因商业飞机营收跳增15%。

公司公布第二季净利为10.9亿美元，合每股盈余1.41美元，较上年同期高出13%。未计特殊项目在内，每股盈余为1.67美元。

盘初波音股价小涨1.1%，报108.94美元。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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