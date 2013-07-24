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市场报道 | 2013年 7月 24日 星期三 21:39 BJT

美国热股：福特第二季获利超出预期，股价盘初上涨

路透7月24日 - 美国第二大汽车制造企业福特汽车 周三公布第二季获利，高于预期，因卡车销售强劲，汽车价格上升及欧洲亏损收窄。

福特汽车公布，每股税前获利为0.45美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师此前平均预计，福特汽车每股盈余为0.37美元。

盘初福特股价上涨2.9%，报17.43美元。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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