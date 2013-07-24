美国股市：开高，苹果业绩及欧元区数据构成支撑

路透纽约7月24日 - 美国股市周三开盘上扬，因苹果业绩提振科技类股，且良好的欧元区经济数据提升市场人气。

道琼工业指数 开盘上涨29.1点，或0.19%，至15,596.84点；标准普尔500指数 涨5.4点，或0.32%，至1,697.79点；Nasdaq指数 升25.89点，或0.72%，至3,605.16点。(完)