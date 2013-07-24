更正-表格：美国6月新屋销售较前月增长8.3%，年率为49.7万户

路透7月24日 - 美国商务部周三公布，6月新屋销售年率为49.7万户，为2008年5月以来最高，预估为48.2万户，5月修正后为45.9户(前值为47.6万户)。 经季节因素调整后的6月新屋销售数据如下(单位为千户)：