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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 07:09 BJT

更正-表格：美国6月新屋销售较前月增长8.3%，年率为49.7万户

(更正：因译文有误，内文第一段预估应为“48.2万户”，非“48.4万户”)

路透7月24日 - 美国商务部周三公布，6月新屋销售年率为49.7万户，为2008年5月以来最高，预估为48.2万户，5月修正后为45.9户(前值为47.6万户)。 经季节因素调整后的6月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 6月 5月 5月前值 4月 4月前值 2012年6月 总户数 8.3 497 459 476 453 466 360（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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