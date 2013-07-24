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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 01:07 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.410%，投标倍数为2.46

路透华盛顿7月24日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.410% 中值 1.373% 低值 1.240% 价格/得标 价格 99.831599 高值得标比率 48.70% 投标倍数 2.46 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,080,100 总投标 85,995,151,100 竞争性投标得标 34,944,039,000 非竞争性投标得标 36,041,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 58,459,000,000 初级市场交易商得标 13,205,850,000 直接投标 6,171,000,000 直接投标得标 2,902,759,000 间接投标 21,309,110,000 间接投标得标 18,835,430,000 发行细节 发行日 2013/07/31 到期日 2018/07/31 CUSIP码 912828VQ0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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