美国股市: 道琼工业指数收跌0.16%，Nasdaq指数微升0.01%

路透纽约7月24日 - 美国股市周三多数走低，因公用事业和商品股走低，盖过了苹果强劲业绩引发的科技股涨势。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌25.50点，或0.16%，至15,542.24点；标准普尔500指数 收挫6.45点，或0.38%，至1,685.94点.Nasdaq指数 小涨0.33点，或0.01%，至3,579.60点。(完)