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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 05:19 BJT

新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期

路透惠灵顿7月25日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变，不过，央行暗示未来将升息，以应对楼市和建筑业带来的预料中的通胀压力上升。 接受路透调查的所有16名分析师此前均预期央行将在本次会议上维持利率不变，有三位分析师预计央行将在今年9-12月期间升息，其余的13位预计将在2014年第一季升息。

新西兰央行称预计将保持指标利率不变直至年底。央行称政策取决于楼市和建筑业的表现。

新西兰央行称，通胀非常低，但预计将升向目标的中点。央行称新西兰元汇率仍然高企，是经济成长的阻力；新西兰经济成长加速，但不均衡。央行称全球前景仍是喜忧参半。

(编译 利棣儿；审校　母红)
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