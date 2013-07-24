新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期

路透惠灵顿7月25日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变，不过，央行暗示未来将升息，以应对楼市和建筑业带来的预料中的通胀压力上升。 接受路透调查的所有16名分析师此前均预期央行将在本次会议上维持利率不变，有三位分析师预计央行将在今年9-12月期间升息，其余的13位预计将在2014年第一季升息。