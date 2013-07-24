新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透惠灵顿7月25日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变，不过，央行暗示未来将升息，以应对楼市和建筑业带来的预料中的通胀压力上升。 接受路透调查的所有16名分析师此前均预期央行将在本次会议上维持利率不变，有三位分析师预计央行将在今年9-12月期间升息，其余的13位预计将在2014年第一季升息。
新西兰央行称预计将保持指标利率不变直至年底。央行称政策取决于楼市和建筑业的表现。
新西兰央行称，通胀非常低，但预计将升向目标的中点。央行称新西兰元汇率仍然高企，是经济成长的阻力；新西兰经济成长加速，但不均衡。央行称全球前景仍是喜忧参半。
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。