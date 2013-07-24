澳新经济指标预测--7月25日-8月1日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月22日当周 7月25日(四) 暂无重要数据公布。 7月26日(五) 暂无重要数据公布。 7月29日当周 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰建筑许可 6月 -- +1.3% 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 6月 -- -1.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 6月 -- +0.3% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 6月 -- +0.4% 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 50.1% 企业自身活动指数 -- 45.0% 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲出口物价(较前季) 第二季 -- +2.8% 进口物价(较前季) -- 持平 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。