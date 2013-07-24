版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 06:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月24日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         64.29     +0.66     +1.04   1750947
 搜狐                         67.32     -0.17     -0.25   1140549
 网易                         66.89     +0.61     +0.92    426423
 百度                        113.37     +3.53     +3.21   7507775
 亚信科技                     11.65     -0.02     -0.17    133598
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   17.02     +0.28     +1.67   3371274
 路                                                      
 联电                          2.18     -0.01     -0.46    219585
 日月光                        4.06     -0.06     -1.46     79452
 硅品精密                      5.40     -0.08     -1.37    455109
 和信超媒体                    1.15     -0.01     -1.03    190810
 友达                          3.52     -0.02     -0.57    145274
 中华电信                     32.13     -0.22     -0.68     23975
 台湾国际航                   36.91     -0.59     -1.57   1058320
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     53.12     -0.76     -1.41    144726
 中国联通                     14.19     -0.27     -1.87    120500
 中国电信                     48.67     -0.32     -0.65     11768
 中芯国际                      3.79     -0.12     -3.07     25520
 电讯盈科                      4.55     -0.10     -2.15       694
 
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐