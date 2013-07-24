加拿大汇市：加元下跌，因大宗商品价格下跌以及美元走强

路透多伦多7月24日 - 加元周三于一周来首次下跌，从一个月高位回落，因美元走强，以及大宗商品价格和加拿大股市下跌。

金价和油价都大幅下跌，损及加拿大石油和黄金的出口价格，不过这主要是受美元上涨的影响。

“现在汇价的走势是美元全线走强造成的，油价趋疲也是部分原因，那肯定对加元汇价没有帮助，”BMO Capital Markets的资深分析师兼外汇策略师Benjamin Reitzes。

加拿大主要股指挫跌0.6%，亦打压加元。