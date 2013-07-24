加拿大汇市：加元下跌，因大宗商品价格下跌以及美元走强

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多7月24日 - 加元周三于一周来首次下跌，从一个月高位回落，因美元走强，以及大宗商品价格和加拿大股市下跌。
金价和油价都大幅下跌，损及加拿大石油和黄金的出口价格，不过这主要是受美元上涨的影响。
“现在汇价的走势是美元全线走强造成的，油价趋疲也是部分原因，那肯定对加元汇价没有帮助，”BMO Capital Markets的资深分析师兼外汇策略师Benjamin Reitzes。
加拿大主要股指挫跌0.6%，亦打压加元。
加元兑美元 在北美交易时段收报1.0316加元，或0.9694美元，低于周二的收盘位1.0285加元，或0.9723美元。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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