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市场报道 | 2013年 7月 25日 星期四 07:34 BJT

****欧洲经济指标预测--7月25日-8月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     

    7月22日当周
                     
 7月25日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0800     意大利消费者信心指数                                 7月        96.0          95.7
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                              7月       106.1         105.9
             Ifo企业现况指数                                             109.7         109.4
             Ifo企业预期指数                                             102.5         102.5
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                           6月       +3.0%         +2.9%
               民间贷款                                                  -1.1%         -1.1%
               M3三个月移动平均年增长率                                     --         +2.9%
 0830     英国国内生产总值(GDP)(较前季)                   第二季初       +0.6%         +0.3%
                                                                值              
                             (较上年同期)                                +1.4%         +0.3%
   
 7月26日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国进口物价(较前月)                                 6月       -0.3%         -0.4%
                    (较上年同期)                                         -1.6%         -2.9%
 0645     法国消费者信心指数                                   7月          79            78
    
    7月29日当周
    
 7月29日-8月9日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                       7月          --         +0.3%
                              (较上年同期)                                  --         +1.9%
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                          7月          --         +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                         --         +3.7%
 
 7月29-31日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国实质零售销售(较前月)                             6月       -0.1%         +0.8%
                        (较上年同期)                                        --         +0.4%
    
 7月29日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0800     意大利企业信心指数                                   7月          --          90.2
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                               6月          --         增加7
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                                       --         增加3
             抵押贷款批准件数(千件)                                         --        58.242
             M4货供额(较前月)                                               --         -0.1%
 1000     英国CBI零售销售差值                                  7月          --           正1
 
 7月30日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国GfK消费者信心指数                                8月          --           6.8
 0900     欧元区企业景气指数                                   7月          --         -0.68
               经济景气指数                                                 --          91.3
               工业景气指数                                                 --         -11.2
               服务业景气指数                                               --          -9.5
               消费者信心指数                                               --         -18.8
               消费者通胀预期指数                                           --          16.0
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)               7月初          --         +0.1%
                                                                值              
                              HICP(较上年同期)                              --         +1.9%
                  消费者物价指数(CPI)(较前月)                               --         +0.1%
                               CPI(较上年同期)                              --         +1.8%
 2305     英国GfK消费者信心指数                                7月          --          负21
  
 7月31日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                6月          --          1.46
 0645     法国消费者支出                                       6月          --         +0.5%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                      6月          --         -1.2%
 0700     瑞士KOF领先指标                                      7月          --          1.16
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                     7月          --       减少1.2
             未经季节调整失业人数(万人)                                     --           290
             经季节调整失业率                                               --          6.8%
             经季节调整失业人数(万人)                                       --         294.3
 0800     意大利失业率                                         6月          --         12.2%
 0900     欧元区通胀率                                     7月初值          --         +1.6%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                7月初值          --         +0.3%
                         CPI(较上年同期)                                    --         +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             --         +0.3%
                               HICP(较上年同期)                             --         +1.4%
 0900     欧元区失业率                                         6月          --         12.1%
 1000     意大利PPI(较前月)                                    6月          --         -0.1%
               PPI(较上年同期)                                              --         -1.0%
 
 8月1日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0743     意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)          7月          --          49.1
 0748     法国Markit制造业PMI                                  7月          --          49.8
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                              7月          --          50.3
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                7月          --          50.1
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                             7月          --          52.5
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                         8月       3,750         3,750
          英国央行利率决议                                               0.50%         0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                     8月       0.50%         0.50%
 
    (完)
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