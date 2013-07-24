欧洲经济指标预测--7月25日-8月1日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月22日当周 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者信心指数 7月 96.0 95.7 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 106.1 105.9 Ifo企业现况指数 109.7 109.4 Ifo企业预期指数 102.5 102.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +3.0% +2.9% 民间贷款 -1.1% -1.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初 +0.6% +0.3% 值 (较上年同期) +1.4% +0.3% 7月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.3% -0.4% (较上年同期) -1.6% -2.9% 0645 法国消费者信心指数 7月 79 78 7月29日当周 7月29日-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +3.7% 7月29-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -0.1% +0.8% (较上年同期) -- +0.4% 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利企业信心指数 7月 -- 90.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加3 抵押贷款批准件数(千件) -- 58.242 M4货供额(较前月) -- -0.1% 1000 英国CBI零售销售差值 7月 -- 正1 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 -- 6.8 0900 欧元区企业景气指数 7月 -- -0.68 经济景气指数 -- 91.3 工业景气指数 -- -11.2 服务业景气指数 -- -9.5 消费者信心指数 -- -18.8 消费者通胀预期指数 -- 16.0 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初 -- +0.1% 值 HICP(较上年同期) -- +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.1% CPI(较上年同期) -- +1.8% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 -- 负21 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 6月 -- 1.46 0645 法国消费者支出 6月 -- +0.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -1.2% 0700 瑞士KOF领先指标 7月 -- 1.16 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 -- 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.3 0800 意大利失业率 6月 -- 12.2% 0900 欧元区通胀率 7月初值 -- +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 -- +0.3% CPI(较上年同期) -- +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.3% HICP(较上年同期) -- +1.4% 0900 欧元区失业率 6月 -- 12.1% 1000 意大利PPI(较前月) 6月 -- -0.1% PPI(较上年同期) -- -1.0% 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.1 0748 法国Markit制造业PMI 7月 -- 49.8 0753 德国Markit/BME制造业PMI 7月 -- 50.3 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 -- 50.1 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 -- 52.5 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 8月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 8月 0.50% 0.50% (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。