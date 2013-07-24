南非汇市：兰特兑美元一度触及八周高位，公债上涨

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡7月24日 - 南非兰特兑美元周三触及八周高位，只是在收盘前转为下跌，因在淡静交投中稍早的升势看来过度。
1634GMT，兰特兑美元 报9.7405兰特，较周二收盘价9.6780下跌0.65%。
兰特稍早一度升至9.6135，为5月28日以来首见，之后当地进口商迅速敲进较便 宜的美元。
“稍早的走势可能过度且极端，而且流动性与交易量不符，”Nedbank的William Van Rijn表示。
在债券市场，2026年到期指标债收益率(殖利率) 收平盘，报7.995%，2015年到期公债收益率 跌3.5个基点至6.045%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选