南非汇市：兰特兑美元一度触及八周高位，公债上涨

路透约翰内斯堡7月24日 - 南非兰特兑美元周三触及八周高位，只是在收盘前转为下跌，因在淡静交投中稍早的升势看来过度。

1634GMT，兰特兑美元 报9.7405兰特，较周二收盘价9.6780下跌0.65%。

兰特稍早一度升至9.6135，为5月28日以来首见，之后当地进口商迅速敲进较便 宜的美元。

“稍早的走势可能过度且极端，而且流动性与交易量不符，”Nedbank的William Van Rijn表示。

在债券市场，2026年到期指标债收益率(殖利率) 收平盘，报7.995%，2015年到期公债收益率 跌3.5个基点至6.045%。(完)

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