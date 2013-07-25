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市场报道 | 2013年 7月 25日 星期四 08:08 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月25日-8月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：     
 
  7月22日当周  
  
 7月25日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 --        美国建筑许可年率(万户)                            6月          --        91.1
 1230      美国耐久财订单                                    6月       +1.3%       +3.7%
               扣除运输的耐久财订单                                    +0.5%       +0.5%
               扣除国防的耐久财订单                                    +1.5%       +3.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                              +0.5%       +1.5%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)              7月20日当周          34        33.4
              初请失业金人数四周均值(万人)                                --        34.6
              续请失业金人数(万人)                   7月13日当周         300       311.4
 1500      美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数              7月          --         负5
 
 7月26日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1355      路透/密西根大学消费者信心指数                 7月终值        84.0        83.9
                        消费者现况指数                                 100.0        99.7
                        消费者预期指数                                  74.0        73.8
 1430      美国ECRI一周领先指标                      7月19日当周          --       131.2
     
 7月29日当周  
     
 7月29日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            6月          --        95.8
                                                                              
 1400      美国成屋待完成销售指数                            6月       -0.1%       +6.7%
    
 7月30日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月27日当周          --       +1.4%
 1230      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                 6月          --        持平
                                (较上年同期)                              --        持平
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月27日当周          --       +3.3%
 1300      美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大             5月       +1.3%       +1.7%
           都会地区房价指数(较前月)                                           
               (较上年同期)                                           +12.5%       12.1%
           美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个                       +2.2%       +2.5%
           大都会地区房价指数(较前月)                                         
 1400      美国消费者信心指数                                7月        81.5        81.4
   
 7月31日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                      7月26日当周          --       513.3
           美国再融资指数                                                 --     2,336.2
 1215      美国ADP民间就业岗位(万)                           7月        18.2        18.8
 1230      美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率)        第二季初值       +1.4%       +1.8%
              最终销售                                                    --       +1.2%
              GDP隐性平减指数                                          +1.2%       +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                +1.1%       +1.0%
              核心PCE物价指数                                          +1.2%       +1.3%
 1230      美国雇佣成本指数                               第二季       +0.4%       +0.3%
 1230      加拿大GDP(较前月)                                 5月          --       +0.1%
 1345      美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     7月        54.0        51.6
 1800      美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利             --          --          --
           率                                                                 
         
 8月1日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
  --       美国整体汽车销售(万辆)                             7月       1,570       1,596
 1130      美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               7月          --      3.9372
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)               7月27日当周          --          --
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --          --
              续请失业金人数(万人)                    7月20日当周          --          --
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            7月终值          --        53.2
 1330      加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       7月          --        52.4
 1400      美国建筑支出                                       6月       +0.5%       +0.5%
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    7月        51.5        50.9
               投入物价分项指数                                          53.8        52.5
               就业分项指数                                                --        48.7
               新订单分项指数                                              --        51.9
  (完)
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