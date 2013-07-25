美国与加拿大经济指标预测--7月25日-8月1日****

日本经济：特朗普政策不确定性尚未明显影响企业资本支出--央行官员
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 7月22日当周 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 6月 -- 91.1 1230 美国耐久财订单 6月 +1.3% +3.7% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +1.5% +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +1.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月20日当周 34 33.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.6 续请失业金人数(万人) 7月13日当周 300 311.4 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 负5 7月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 84.0 83.9 消费者现况指数 100.0 99.7 消费者预期指数 74.0 73.8 1430 美国ECRI一周领先指标 7月19日当周 -- 131.2 7月29日当周 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 95.8 1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -0.1% +6.7% 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月27日当周 -- +1.4% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月27日当周 -- +3.3% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大 5月 +1.3% +1.7% 都会地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.5% 12.1% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个 +2.2% +2.5% 大都会地区房价指数(较前月) 1400 美国消费者信心指数 7月 81.5 81.4 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 7月26日当周 -- 513.3 美国再融资指数 -- 2,336.2 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 7月 18.2 18.8 1230 美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率) 第二季初值 +1.4% +1.8% 最终销售 -- +1.2% GDP隐性平减指数 +1.2% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.1% +1.0% 核心PCE物价指数 +1.2% +1.3% 1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.4% +0.3% 1230 加拿大GDP(较前月) 5月 -- +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 54.0 51.6 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利 -- -- -- 率 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售(万辆) 7月 1,570 1,596 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.9372 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月27日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 7月20日当周 -- -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 53.2 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 7月 -- 52.4 1400 美国建筑支出 6月 +0.5% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 51.5 50.9 投入物价分项指数 53.8 52.5 就业分项指数 -- 48.7 新订单分项指数 -- 51.9 (完)
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95
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