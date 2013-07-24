《美债周四展望》公债价格下跌，五年期标售结果显示需求好坏不一

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容略有调整)

* 财政部标售350亿美元五年期公债，需求疲弱

* 财政部周四将标售七年期公债，为本周最后一批公债标售

* 美联储买入14.7亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约7月24日 - 美国公债价格周三继续走低，且短暂扩大跌幅，此前财政部标售350亿美元新五年期公债获疲弱需求，尽管基金经理购买的五年公债占比上升。

新的五年期公债标售投标倍数为2.46，追平在6月标售时的投标倍数，此为2009年9月来最低。但包括中长期投资大户及一些国家央行在内的间接投标占了新债供应的53.9%，此为2009年11月来最高。

“从间接投标强劲这一点来看，今日标售相当不错，但投标倍数偏低，所以我认为市场将此视作不利公债的消息，”纽约梅隆银行美债交易部董事总经理Dan Mulholland说。

在标售前，公债走低，因经济数据直指欧元区民间部门活动意外扩张，使德债下跌，美国公债跟随德债下滑。

欧元区7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的48.7跳升至18个月高点50.4，甚至高于路透调查分析师的最高预估值，且为2012年1月以来首次跨过50的荣枯分水岭。

美国楼市数据也显示劲道，6月新屋销售飙升至五年高位。

“楼市表现较我们预期的更好，”纽约三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey说。

市场现在关注周四公布的6月耐久财订单数据，寻找美国经济劲道的进一步迹象。

10年期公债 价格下跌22/32，收益率报2.60%，在近期交投区间的高端，且为7月15日来最高水平，高于周一的约2.48%，但仍低于7月8日触及2.76%的两年高位。

美国财政部周四将标售290亿美元七年期公债，为本周总计990亿美元公债供应的最后一批标售。

对七年期公债的需求可能受到考验，因相对五年期公债，七年期公债的吸引力较低，且它对美国联邦储备理事会(美联储/FED)中期升息更敏感。

七年期公债 价格下跌19/32，收益率报1.99%。根据发行前交易，交易商预料新的七年期公债收益率将较现券水准高出3个基点，来到2.02%附近。

美联储买入14.7亿美元2036-2043年到期的公债。联储周四将买入42.5-52.5亿美元2017年和2018年到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.352

五年期公债 99-31/32 (-11/32) 1.385

10年期公债 92-24/32 (-23/32) 2.592