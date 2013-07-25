《中国报摘》--中国证券报7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定暂免征收部分小微企业增值税和营业税，以及部署改革铁路投融资体制，加快中西部和贫困地区铁路建设等。
* 其他:
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵近日表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不会放开，实现存款利率市场化亟待推出存款保险制度。
--央行上海总部报告显示，受房地产市场交易量增长和个人住房贷款投放集中等因素影响，二季度上海市新增个人住房贷款247.1亿元人民币，环比和同比分别多增108亿元和236亿元。
--因筹划重大事项停牌的京东方 发布非公发行预案，公司以2.10元/股发行底价发行95亿-224亿股，拟募集资金净额不超过460亿元，用于投建鑫晟光电8.5代线、触摸屏生产线、源盛光电5.5代AM-OLED生产线、重庆京东方8.5代线等项目及补充流动资金。
--光线传媒 上半年实现营业总收入4.68亿元，同比增长68.15%；同期实现净利润1.73亿元，比上年同期增长112.19%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。