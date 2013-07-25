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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月25日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定暂免征收部分小微企业增值税和营业税，以及部署改革铁路投融资体制，加快中西部和贫困地区铁路建设等。

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵近日表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不会放开，实现存款利率市场化亟待推出存款保险制度。

--央行上海总部报告显示，受房地产市场交易量增长和个人住房贷款投放集中等因素影响，二季度上海市新增个人住房贷款247.1亿元人民币，环比和同比分别多增108亿元和236亿元。

--因筹划重大事项停牌的京东方 发布非公发行预案，公司以2.10元/股发行底价发行95亿-224亿股，拟募集资金净额不超过460亿元，用于投建鑫晟光电8.5代线、触摸屏生产线、源盛光电5.5代AM-OLED生产线、重庆京东方8.5代线等项目及补充流动资金。

--光线传媒 上半年实现营业总收入4.68亿元，同比增长68.15%；同期实现净利润1.73亿元，比上年同期增长112.19%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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