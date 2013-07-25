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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:15 BJT

表格：外资7月20日止当周在日本股市买超3,498亿日圆

路透东京7月25日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在7月20日止当周持续在日本股市买超。

外资当周在日本股市买超3,498亿日圆，前一周为买超3,982亿日圆。

日本投资人最近一周买超外债5,493亿日圆，前一周为买超1.1056兆(万亿)日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

7月14日-7月20日 +349.8 +790.3 +914.1

7月 7日-7月13日 +398.2 +0.8 -1,518.5

6月30日-7月 6日 +485.3 +3.9r -131.9

日本在海外投：

股市 债市 货币市场

7月14日-7月20日 -56.7 +549.3 +40.0

7月 7日-7月13日 -88.3r +1,105.6r +20.3r

(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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