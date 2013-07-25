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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:10 BJT

韩股业绩：SK Hynix季度获利创新高，因DRAM价格飙升

路透首尔7月25日 - 韩国SK Hynix 周四公布季度获利创新高，因在供应紧俏及行动装置销售强劲的背景下，电脑记忆体晶片价格持续上涨。

该公司公布4-6月营业利润达1.1兆(万亿)韩元(9.885亿美元)，优于分析师预估的9,160亿韩元。

用于个人电脑(PC)的动态随机存取记忆体(DRAM)价格今年迄今几乎上涨了一倍，即使全球PC出货量在第二季锐减10.9%，为连续第五季下滑。

半导体厂商受惠于数年来审慎投资以控制供应，以及工厂产能转向生产用于智能手机和平板电脑的获利更佳的晶片。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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