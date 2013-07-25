中国个股：京东方拟定向增发筹资至多460亿元，支持多条面板线建设

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透上海7月25日 - 全球第五大液晶面板生产商--京东方 周四公布再融资方案，最高460亿元人民币的募资额创下今年以来国内再融资最高纪录。公司拟定向增发A股股份，用于支持公司多条高世代面板生产线建设及收购现有合资公司京东方显示的部分股权。
值得注意的是，京东方 目前在分别建设两条总投资数百亿元的面板生产线外，近日公司又新签约重庆8.5代面板线，总投资高达328亿元。
公告显示，京东方拟增发95-224亿股，每股发行底价为2.10元，扣除承销费用后募资净额不超过460亿元。若扣除收购股权的折抵部分，公司预计最多可募集现金375亿元。
与公司以往再融资方案类似，本次再融资不乏地方政府平台公司的支持。此次北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资公司和重庆渝资光电产业投资公司已承诺参与认购，其中北京国资中心以持有的北京京东方显示48.92%股权认购股价，估值为85.33亿元，后两者分别投入60亿元和63亿元认购增发股份，支持京东方在当地的面板生产线建设。
募集资金将投入合肥和重庆两条8.5代TFT-LCD（薄膜电晶体液晶显示器）生产线及鄂尔多斯5.5代AM-OLED（主动矩阵有机发光二级管显示器件）生产线，其中鄂尔多斯的生产线预计11月点火投产，合肥8.5代线基建已完成，正在进行设备搬入，重庆项目刚签约，正在前期准备工作中，预计建设工期24个月。
以下为募资项目的基本概况
项目公司名称 生产线 总投资 募资拟投入 产能情况
合肥鑫晟光电 8.5代TFT－LCD 285亿 130亿 月产2.2米＊2.5米基板9万片
合肥鑫晟光电 触摸屏 54亿 25亿 月产6万片触摸屏
源盛光电 5.5代AM-OLED 220亿 40亿 月产1.3米*1.5米基板5.4万片
重庆京东方 8.5代TFT－LCD 328亿 152亿 月产2.2米＊2.5米基板9万片
京东方目前拥有四条面板生产线，在北京拥有一条5代线和8.5代线，在合肥拥有一条6代线，在成都拥有一条4.5代线，这些生产线的建设资金主要来自京东方历次股权融资、银行信贷和地方政府平台公司支持，京东方上市以来四次再融资共募集248亿元。
受益于面板价格的回升，京东方稍早发布业绩预测，将上半年净利预期调高至8.2-8.6亿元，而去年同期为亏损7.8亿元。
京东方自上周五起停牌，筹划再融资事项，上一交易日收报2.39元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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