《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7575港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低25.5点或0.16%，报15,542.24点。公用事业和商品股走低，盖过了苹果< AAPL.O>强劲业绩引发的科技股涨势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.160 -0.70 21059 14.131 -1.18 中国铝业 8.170 -2.16 47909 2.535 -1.36 中国移动 53.120 -1.41 144726 82.416 -0.76 中国人寿 35.860 -1.78 48697 18.546 -0.72 中石油 118.160 -2.58 38992 9.166 -1.01 中石化 75.360 -0.33 72629 5.846 -0.58 汇丰控股 56.300 -0.25 202766 87.349 -0.85 中电信 48.670 -0.65 11768 3.776 -0.38 中国联通 14.190 -1.87 120500 11.008 -0.83 兖州煤业 7.460 -3.37 99175 5.787 -2.08 华能国际 40.620 -3.10 21683 7.878 -1.16 南方航空 19.180 -1.54 4246 2.976 -0.81 东方航空 15.770 -2.23 13768 1.223 -50.07 中芯国际 3.790 -3.07 25520 0.588 -2.00(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。