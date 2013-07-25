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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月25日

路透香港7月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7575港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周三收低25.5点或0.16%，报15,542.24点。公用事业和商品股走低，盖过了苹果<
 AAPL.O>强劲业绩引发的科技股涨势。
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.160   -0.70      21059            14.131      -1.18
 中国铝业                       8.170   -2.16      47909             2.535      -1.36
 中国移动                      53.120   -1.41     144726            82.416      -0.76
 中国人寿                      35.860   -1.78      48697            18.546      -0.72
 中石油                       118.160   -2.58      38992             9.166      -1.01
 中石化                        75.360   -0.33      72629             5.846      -0.58
 汇丰控股                      56.300   -0.25     202766            87.349      -0.85
 中电信                        48.670   -0.65      11768             3.776      -0.38
 中国联通                      14.190   -1.87     120500            11.008      -0.83
 兖州煤业                       7.460   -3.37      99175             5.787      -2.08
 华能国际                      40.620   -3.10      21683             7.878      -1.16
 南方航空                      19.180   -1.54       4246             2.976      -0.81
 东方航空                      15.770   -2.23      13768             1.223     -50.07
 中芯国际                       3.790   -3.07      25520             0.588      -2.00(完)
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