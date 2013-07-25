金砖国家：7月24日股汇市收盘纵览

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透7月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月24日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报966.50点。
中国股市：沪综指小幅收跌，PMI数据疲弱促蓝筹股回调
香港股市：恒生指数连续第四日收高
中国汇市：人民币跟随中间价微幅收涨，PMI初值低于预期引短暂扰动
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印度股市：周三下跌1%，从前日的两年半收盘高位回落，因在央行进一步收紧资金环境支撑卢比汇价后，银行股下跌。指标BSE指数 收低1.04%，或211.45 点，报20,090.68点，终止连涨五日之势。NSE指数 跌1.44%，或87.30点，报5,990.50点，为7月3日以来最大单日跌幅。
印度汇市：印度卢比录得近一个月最大单日涨幅，因央行继续通过收紧资金环境支撑卢比汇价。卢比兑美元收报59.13/14，周二收盘价为59.76/77。盘中最高涨至59.0150，为7月1日以来最高位。卢比当日涨幅为1.1%，为6月28日以来的最大单日涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,369.360点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.02%至748.50点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.48%，报32.4605卢布，卢布兑欧元 跌0.16%至42.8300卢布。
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巴西股市：下跌，因中国制造业数据不佳冲击主要的矿企、金属厂商和石油出口商的股价，且巴西失业率升至2012年4月以来最高位6.0%。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.91%，报48,374.23点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元跌1.1%至2.2465，此前巴西央行曾标售20,000口外汇互换和衍生品合约以支撑雷亚尔。
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南非股市：收低，因投资者对近期上涨的股票进行获利了结，包括资源股African Rainbow Minerals和金融股Sanlam。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.76%，报36,373.27点。综合指数 跌0.7%，报40,886.61点。
南非汇市：南非兰特兑美元周三触及八周高位，只是在收盘前转为下跌，因在淡静交投中稍早的升势看来过度。1634GMT，兰特兑美元报9.7405兰特，较周二收盘价9.6780下跌0.65%。 (完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。