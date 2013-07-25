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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:30 BJT

金砖国家：7月24日股汇市收盘纵览

路透7月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月24日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报966.50点。

中国股市：沪综指小幅收跌，PMI数据疲弱促蓝筹股回调

香港股市：恒生指数连续第四日收高

中国汇市：人民币跟随中间价微幅收涨，PMI初值低于预期引短暂扰动

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印度股市：周三下跌1%，从前日的两年半收盘高位回落，因在央行进一步收紧资金环境支撑卢比汇价后，银行股下跌。指标BSE指数 收低1.04%，或211.45 点，报20,090.68点，终止连涨五日之势。NSE指数 跌1.44%，或87.30点，报5,990.50点，为7月3日以来最大单日跌幅。

印度汇市：印度卢比录得近一个月最大单日涨幅，因央行继续通过收紧资金环境支撑卢比汇价。卢比兑美元收报59.13/14，周二收盘价为59.76/77。盘中最高涨至59.0150，为7月1日以来最高位。卢比当日涨幅为1.1%，为6月28日以来的最大单日涨幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,369.360点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.02%至748.50点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.48%，报32.4605卢布，卢布兑欧元 跌0.16%至42.8300卢布。

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巴西股市：下跌，因中国制造业数据不佳冲击主要的矿企、金属厂商和石油出口商的股价，且巴西失业率升至2012年4月以来最高位6.0%。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.91%，报48,374.23点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元跌1.1%至2.2465，此前巴西央行曾标售20,000口外汇互换和衍生品合约以支撑雷亚尔。

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南非股市：收低，因投资者对近期上涨的股票进行获利了结，包括资源股African Rainbow Minerals和金融股Sanlam。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.76%，报36,373.27点。综合指数 跌0.7%，报40,886.61点。

南非汇市：南非兰特兑美元周三触及八周高位，只是在收盘前转为下跌，因在淡静交投中稍早的升势看来过度。1634GMT，兰特兑美元报9.7405兰特，较周二收盘价9.6780下跌0.65%。 (完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
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