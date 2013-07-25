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市场报道 | 2013年 7月 25日 星期四 08:28 BJT

全球贵金属：7月23日SPDR黄金持仓减少0.16%，iShares白银持仓维持不变

路透7月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 黄金
周二持仓量较周一减少0.16%，全球最大白银ETF-iShares Silver Trust 白银
同期维持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
    
 名称      持仓量(盎司)    日期   持仓量(盎司)    日期       变动   增减%
 SPDR      29,892,679.5   7月23   29,940,986.8   7月22  -48,307.3  -0.16%
                             日                     日             
 iShares  330,638,952.9   7月23  330,638,952.9   7月22        0.0   0.00%
                             日                     日             
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)
。(完)

      
      
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    现货铂金         现货钯金           
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 (编译 兰秀娟; 审校 白云)
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